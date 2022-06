L’influencer ha dedicato un bellissimo pensiero al marito dopo il concerto, Love Mi, in relazione al suo raro tumore al pancreas.

Ieri Fedez si è esibito al concerto gratuito, Love Mi, tenutosi a Milano in Piazza Duomo. Chiara Ferragni gli fa una dedica speciale per ricordare il tumore del marito e quanto cantare di nuovo su un palco sembrasse un’impresa impossibile. Le parole dolcissime dell’influencer sono correlati da uno spezzone del concerto del rapper.

La bellissima dedica di Chiara Ferragni a Fedez

“Tre mesi fa, alla tua diagnosi, sembrava impossibile che riuscissi ad organizzare questo concerto il 28 giugno e performare dopo la tua operazione. Ieri è stata la tua rivincita sulla vita e non potrei essere più orgogliosa di te“.

Questa la stupenda dedica che Chiara Ferragni fa a Fedez per aver combattuto il tumore ed essere tornato a fare ciò che ama: esibirsi e cantare dal vivo. La clip video mostra il momento in cui il rapper prende un momento per ringraziare dal palco, i medici che lo hanno curato e sua moglie.

L’artista rivolgendosi all’influencer che lo guardava con le lacrime agli occhi dichiara: “Poi ringrazio la persona piu importante che mi è stata vicina e che è mia moglie. Ti amo tanto“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG