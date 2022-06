La coppia non è sfuggita ai paparazzi di Chi che li hanno immortalati tra baci bollenti e relax in una romantica fuga d’amore in Sardegna.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati beccati di nuovo insieme, questa volta tra gli splendidi lidi della Sardegna. La coppia si frequenta da Marzo, e da quel momento sono iniziate a trapelare le prime foto che li ritraevano insieme. Ora le foto svelano che tra loro c’è una fortissima attrazione e passione che non lascia spazio a dubbi.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: figa d’amore in Sardegna

Michelle Hunziker

Da quanto emerge dalle foto e il servizio di Chi, sembra che Michelle Hunziker dopo una vacanza in Sicilia con le amiche abbia raggiunto Angiolini in Sardegna. Il bel dottore sarebbe impegnato lì per lavoro e la bella conduttrice ha pensato di raggiungere il suo amore per passare insieme una giornata in relax.

La coppia ha noleggiato un gommone e si è allontanata tra il bellissimo mare della regione. Proprio lì Michelle e Giovanni si sono lasciati andare alla passione. Lui le bacia il lato b, lei dorme sopra di lui abbracciata e la tensione erotica si percepisce dagli scatti.

I due hanno ufficializzato la loro relazione durante una romantica fuga d’amore a Parigi, in cui sono stati ripresi mentre si davano un romantico bacio. La relazione sembra procedere a gonfie vele e prosegue da diversi mesi anche se la coppia non è ancora uscita allo scoperto. Michelle Hunziker, dopo l’attenzione mediatica per la separazione da Trussardi sembra voler mantenere il riserbo sulla sua vita sentimentale.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG