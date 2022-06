Ieri è andato in scena il concerto gratuito di Fedez J-Ax, Love Mi, e sul palco il rapper fa una dedica alla sua mamma che gli è stata vicina quando ha scoperto del tumore.

In occasione del concerto Love Mi, organizzato in Piazza Duomo, Fedez è tornato a parlare del tumore e ha fatto una dedica alla mamma Tatiana. Il rapper ha voluto ricordare i momenti più duri della sua vita in cui a stargli vicino è stata la sua mamma, con un abbraccio speciale, e sua moglie Chiara Ferragni.

La dedica di Fedez alla sua mamma

Fedez

Come riporta Today, Fedez si rivolge alla madre dal palco di Piazza Duomo e dichiara: “A me basta una cosa. Io oggi sono arrivato qui, ho visto mia madre nel backstage. Io e i miei genitori non siamo emotivi, ma l‘abbraccio che mi ha dato mia madre vale tutto questo“.

Poco prima, il rapper aveva fatto anche una dedica a Chiara Ferragni e ai medici che lo hanno curato: “Ringrazio tutti voi per aver reso possibile tutto questo . Fino a tre mesi non avrei mai potuto pensare di stare sopra un palco e poter sopportare un concerto di un’ora. Ringrazio i medici e una dottoressa in particolare che mi ha salvato la vita“.

Poi si rivolge alla moglie visibilmente commossa: “Poi ringrazio la persona piu importante che mi è stata vicina e che è mia moglie. Ti amo tanto“.

Anche J-Ax ha preso la parola: “Hai detto tutto bene tu – riferendosi a Fedez – Sono contento che abbiamo fatto proprio ora quest’evento insieme. Sentivo che doveva esserci un segnale nella vita mia e tua, che non bisogna farsi guidare dai rancori, che dovevamo mettere le cose positive e negative sulla bilancia e capire da che parte pendeva“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG