Diana Del Bufalo è da poco uscita dalla travagliata relazione con Edoardo Tavassi. Tra la conduttrice e il naufrago non sembra esserci più nulla ma è nata una splendida amicizia. Ora, l’ex cantante di Amici è apparsa in Messico con Benjiamin Walsh e i due sembrano piuttosto complici. Dopo l’esperienza di Lol-Chi ride è fuori si è concessa una vacanza romantica con la sua nuova fiamma?

“Questa estate me la immaginavo proprio così”, con queste parole Diana Del Bufalo posta su Instagram la sua vacanza in Messico. Tramonti, mare e posti meravigliosi ma andando avanti con le foto spunta lui il bellissimo australiano Benjiamin Walsh. Nella foto i due si abbracciano e si baciano sulla guancia, sembrano molto complici e i fan cominciano subito a sognare che ci sia una storia d’amore tra loro.

Numerosi i commenti sulla presunta nuova fiamma: “Devi raccontarci come vi siete conosciuti” scrive un’utente e poi: “Siete proprio una bella coppia” scrive l’altro. Insomma, i follower della conduttrice sembrano davvero entusiasti di questa nuova coppia anche se Diana Del Bufalo non ha ancora risposto a nessun commento.

Sarà davvero il suo fidanzato o è un amico? Dalle foto non sembrerebbe proprio una semplice friend zone e questo gli utenti lo hanno colto immediatamente.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram