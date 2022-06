Dopo le nozze celebrate da Mara Venier, Matano racconta alcuni dettagli sull’amore con Riccardo e sul loro primo incontro.

In occasione di un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo nel programma radiofonico Facciamo Finta Che, Matano racconta la storia d’amore con Riccardo. La coppia si è sposata lo scorso 11 giugno, e le nozze sono state celebrate da Mara Venier. Il tutto è stato organizzato in un mese ma dopo 15 anni di relazione.

Le rivelazioni di Alberto Matano sul marito Riccardo

Come riporta Gossip e TV, Alberto Matano parla del matrimonio con Riccardo: “È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo il matrimonio; io devo davvero ringraziare il mio pubblico, ma tutte le persone che ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore. Sono rimasto molto colpito perché noi non abbiamo fatto proclami, è stato tutto molto normale. In questa normalità le persone si sono ritrovate e questo mi fa piacere“.

Il giornalista sottolinea come i tempi siano cambiati in meglio e la reazione alle sue nozze lo dimostri. Poi Matano rivela un dettaglio sul primo incontro con Riccardo, in un ristorante: “A un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto ‘Adesso gli parlo’. Il primo passo l’ho fatto io. Poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio. Dopo un anno ci siamo messi insieme“.

Insomma, a fare il primo passo è stato il conduttore de La vita in diretta e da allora i due non si sono più lasciati.

