La cantante Giulia Provvedi de Le Donatella ha pubblicato un post social con due foto: una con le imperfezioni e una senza.

Ormai è da qualche tempo che Giulia Provvedi, cantante de ‘Le Donatella’ e sorella di Silvia, sta portando avanti la sua lotta contro la finta perfezione sui social. Il riferimento è ai tanti ritocchi che spesso, sempre di più, si vedono nelle foto di alcune donne, modelle e non, che cercano di nascondere le impefezioni. Lei, senza timore, nell’ultimo contenuto caricato su Instagram ha mostrato il suo fisico e il suo lato B con e senza modifiche chiedendo ai fan cosa preferissero.

Giulia Provvedi, lo scatto con le imperfezioni

Giulia Provvedi

“Con o senza difetti sono sempre io, voi come mi preferite? Giulia 1 o Giulia 2?”, ha chiesto Giulia Provvedi ai seguaci su Instagram E poi: “Quello che penso io è che è sempre più bella una vera imperfezione che una finta perfezione. Perfection does not exist”, le sue parole.

Una domanda posta ad oltre un milione di seguaci che seguono l’account ufficiale de Le Donatella e che ha visto subito tantissime reazioni. Giulia si è mostrata di spalle in costume e le due foto, messe a confronto, mostrano come la giovane abbia qualche piccolo difetto legato ad un po’ di cellulite, di cui, evidentemente, lei si fa vanto e non teme di mostrare.

In tanti hanno subito risposto alla domanda facendole i complimenti per il bel messaggio che stava mandando a tutte le persone. Anche qualche messaggio “Vip” nei commenti come quello di Samantha De Grenet che ha scritto: “Non è l’ imperfezione che ti rende meno bella… Semmai un difetto può renderti unica…”, oppure quello della nota calciatrice Regina Baresi che si è limitata ad un: “Bravissima”, con tanto di emoticon del bacio.

Di seguito il post Instagram della ragazza con il doppio scatto di cui vi abbiamo parlato:

