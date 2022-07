Fedez in Puglia con Chiara Ferragni e non solo. Il rapper ha deciso di prendere il sole ma c’è qualche “problemino”…

Prima il concerto Love MI, poi la notizia dell’uscita nel 2023 della serie The Ferragnez 2, ora per Fedez un piccolo momento di relax in Puglia insieme ad amici e, ovviamente, a sua moglie Chiara. A quanto pare il rapper è alle prese un “problemino” su come… prendere il sole.

Fedez prende il sole ma…

Fedez

Sempre molto social in tutto quello che fa e che gli accade durante la giornata, Fedez ha voluto condividere con i suoi tantissimi seguaci Instagram una curiosità relativa al modo in cui lui è solito prendere il sole.

Probabilmente preso in giro dai compagni di avventura – il rapper, come detto, è in Puglia -, Federico ha raccontato che di solito, siccome non gli piace sdraiarsi per la tintarella, rimane fermo in piedi. “Ditemi che non sono l’unico a prendere il sole così e che odia stare sdraiato”, ha scritto nella storia social facendo vedere come si metta in posa direzione raggi del sole e stia poi fermo per chissà quanto tempo.

Immaginiamo le risate dei suoi compagni di avventura, anche perché rimanere fermo tra piscina, musica e la sua bellissima moglie che gironzola qua e là deve essere proprio difficile.

La conferma è arrivata poi dalle stories successive dopo il rapper ha fatto vedere di essersi messo all’ombra a scambiare qualche parola con la bella Chiara e gli amici, tra cui anche Tananai.

Di seguito un post del cantante con alcune delle immagini dal Salento:

