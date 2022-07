Nick Luciani non ci sta e dopo la fine de L’Isola dei Famosi parla senza peli sulla lingua. Nel mirino anche il vincitore Nicolas Vaporidis.

Si è conclusa da poco l’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi. Ha vinto, come noto, Nicolas Vaporidis. Ma in queste ore, a prendersi la scena, è stato Nick Luciani, componente dei Cugini di Campagna e naufrago molto chiacchierato. Intervistato da Fanpage, l’artista si è tolto qualche sassolino, anche contro qualche suo ex compagno in Honduras.

Isola dei Famosi, lo sfogo di Nick Luciani

Isola dei famosi

“Come sto? Bene diciamo, anche se sono tornato con molti chili in meno. Ne ho perso 20”, ha spiegato Nick. Poi entrando nelle dinamiche del reality: “Sono rimasto male da situazioni con alcuni personaggi in particolare. Questo Nicolas, soprattutto…”.

Proprio sul vincitore, l’uomo ha aggiunto: “Sì, Vaporidis. Ma gliel’ho sempre detto. Ha avuto per tutto il tempo questo atteggiamento da capetto, non mi è mai piaciuto. Ci siamo chiariti, ma non c’è mai stata sintonia. Perché ha lavorato di strategia. Io non l’ho mai fatto e per questo il pubblico ha premiato Nicolas proprio perché ha saputo giocare di ruolo. Aveva pure questa parlantina, questo modo di fare particolare. Io mi sono adattato, ho fatto il mio percorso”.

Ma Nick ne ha anche per qualcun altro: “Ora che ci penso non m’è piaciuto nemmeno Edoardo Tavassi, mi spiace perché eravamo amici solo che poi ha parlato male di me alla fine. Non l’ho capito il suo atteggiamento”.

E sui finalisti: “Chi meritava di più? Penso Carmen, sebbene lei cambiava atteggiamento davanti alle camere, anche nei miei confronti. Quando eravamo in disparte, mi chiedeva scusa. Gliel’ho sottolineato, non m’è piaciuto questo aspetto. Però, per il resto, è stata brava e ha creato grandi dinamiche. Anche con suo figlio Alessandro. Magari meritava lei il secondo posto e non Luca”.

Sul suo percorso: “Sono orgoglioso. Il vero naufrago sono stato io. Io ho pescato, ho fatto il fuoco, ho costruito le cose. Ho fatto il naufrago di sana pianta, dalla A alla Z. Non andavo dietro alle stupidaggini, non litigavo per i pezzi di cocco o per il riso. Lo ricordavo sempre a tutti che lì dovevamo essere un esempio per chi c’era a casa. E a parte me, io veri naufraghi non ne ho visti”.

Di seguito il post Instagram de L’Isola dei Famosi col momento della vittoria di Nicolas:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG