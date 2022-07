La duchessa di Sussex Meghan Markle avrebbe come obiettivo quello di entrare in politica e puntare molto in alto.

Meghan Markle punterebbe alla presidenza degli USA. Questa la clamorosa indiscrezione e deduzione, dopo aver sentito diversi pareri degli esperti di politica americana. Oggi.it riporta alcune dichiarazioni rilasciate ad alcuni media di molti “addetti ai lavori” che spiegano come nella testa della duchessa del Sussex, moglie del principe Harry, ci sia l’intenzione di fare politica e spingersi alle vette più elevate.

Meghan Markle e la grande ambizione

Meghan Markle

Le indicazioni sulla volontà di Meghan Markle di fare strada in politica arrivano quasi ad ogni evento importante e situazione sotto gli occhi del mondo. La donna non perde mai occasione per dire la sua anche se da molti viene quasi derisa. Alcuni esempi di quanto detto, sono anche recenti. Dalla California è volata in Texas, a Uvalde, all’indomani della terribile strage nella scuola elementare. Poi è intervenuta nel dibattito sull’aborto, appena la Suprema Corte Usa ha cancellato la sentenza che ne garantiva il diritto.

Insomma. Non sembrano esserci molti dubbi. Anzi. Il commentatore del Daily Mail Dan Wootton, per esempio, citando uno dei dipendenti di Palazzo, racconta come nel 2019 questo uomo gli aveva detto. “È ossessionata dalla politica americana. La famiglia reale per lei è solo un trampolino di lancio verso qualcosa che ritiene più importante e attraente”, le parole riprese sempre da oggi.it.

Anche Russell Myers ha le idee chiare sulla donna. “Ha ovviamente ambizioni governative. E a volte non sembra così ridicolo che voglia entrare in politica, perché certamente ha opinioni forti”.

Di recente, poi, la stessa donna aveva esortato gli americani ad andare a votare. Poi, adesso, ci sarà anche il documentario di Netflix, che mostrerà i Sussex a casa e dietro le quinte. Un ulteriore modo per provare a raggiungere la fama giusta per puntare, chissà, alla presidenza degli USA…

Di seguito un recente post Instagram in famiglia per la Markle:

