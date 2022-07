Violeta Mangrinan, fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e futura mamma, ha parlato di cosa farà con la placenta.

L’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Mangrinyan hanno svelato sui social alcuni dettagli relativi alla gravidanza che li porterà ad essere genitori nei prossimi mesi. In modo particolare, però, ha fatto discutere la recente rivelazione della donna a proposito dell’uso che farà della placenta. Infatti, sembra che la giovane futura mamma abbia intenzione di piantarla in giardino o, addirittura, a mangiarla.

Uomini e Donne, la placenta e l’uso che ne farà Violeta Mangrinan

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

La fidanzata dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, che aveva conosciuto il modello e personal trainer italiano a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, ha dichiarato di non voler buttare l’organo che consente gli scambi metabolici tra mamma e feto. Anzi. Di volerne fare un uso molto particolare.

Violeta ha infatti spiegato che, una volta nata la bambina, prenderà la placenta e la pianterà nel giardino della sua nuova casa per usarlo come fertilizzante. Non solo. La donna starebbe anche pianificando di mangiarne un pezzo.

“Ne discuterò con il mio ginecologo – ha rivelato Violeta sui social – e valuteremo insieme cosa fare. Con mia madre, però, ho già stabilito di congelare la placenta il giorno del parto e utilizzarla come fertilizzante da giardino”.

Insomma, idee chiare per la donna che in realtà non si è fatta prendere da alcuna moda ma starebbe solo portando avanti una tradizione comune della sua famiglia. Qualche hanno fa, infatti, sembra che pure sua cugina abbia fatto una cosa simile dopo la gravidanza.

Non resta che attendere qualche tempo ancora per capire cosa succederà. Siamo sicuri che la fidanzata dell’ex tronista renderà pubblica la sua decisione. I fan aspettano di sapere…

Di seguito un post Instagram della ragazza insieme al compagno Fabio:

