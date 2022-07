Manoela Fortuna non sapeva di essere incinta e i forti dolori al ventre le sembravano coliche, la musicista ha partorito la sua bambina Esperanza.

Manoela Fortuna ha 28 anni ed è una cantante nota per aver partecipato a The Voice Brasil. La cantante brasiliana non sapeva di essere incinta ed ha partorito in Calabria, a Vivo Valentia. Pensava di avere delle coliche perchè i dolori al ventre erano sempre più forti, in realtà portava in grembo la sua bambina Esperanza. A parlare della vicenda è stato un amico della musicista che ha racconta come sono andate le cose.

Manoela non sapeva di essere incinta

L’amico di Manoela Fortuna ha raccontato la vicenda al TgCom, come riporta FanPage: “E’ stato uno shock per tutti”. L’uomo ha svelato che la musicista aveva preso degli antidolorifici per placare il fortissimo dolore addominale. Questo l’ha poi spinta anche grazie all’aiuto degli amici che l’avevano trovata a terra sanguinante a rivolgersi un dolore. L’artista pensava potesse trattarsi di coliche ma in realtà erano semplicemente iniziate le doglie.

Il compagno di Manoela si sta recando sta arrivando dal Brasile per vedere la sua bambina. La star di The Voice è stata portata d’urgenza in ospedale con le contrazione e dopo poche ore la piccola Esperanza è nata. La bambina sta benissimo e pesa 2.450 chilogrammi e l’amico della cantante assicura al TgCom: “Io e la mia compagna stiamo tornando adesso dall’ospedale, le abbiamo portato dei vestitini da neonata“.

Dunque, nonostante le circostanze anomale tutto è andato per il meglio.

