Matrimoni, dediche d’amore ma anche scontri dal vivo tra titani: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Il weekend si apre con una manciata d’amore e fiori d’arancio. Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate il 2 luglio con una cerimonia bellissima e molto romantica. Ma le nozze non sono state solo per loro, anche Davide Silvestri e Alessia Costantino sono convolati a nozze, con tanto di invitati del GF Vip. Tra il tanto amore non poteva però mancare un po’ di sano litigio; è il caso di Elodie e Anna Pettinelli che hanno avuto un battibecco sul palco di RDS Summer Festival di Ostia.

Tutti i gossip del weekend!

Charlene Wittstock e il principe Alberto II

Davide Silvestri e Alessia Costantino sono convolati finalmente a nozze. La coppia lo aveva annunciato poco dopo la fine del GF Vip e così è stato. La festa è stata a tema “rustico”, tutti gli invitati erano vestiti da contadini e tra gli ex vipponi erano presenti: Giucas Casella, Jessica Selassié, Katia Ricciarelli, Barù. Il cuoco si è occupato della cucina, mentre la birra è prodotta proprio da Davide Silvestri.

Questo però, non è stato l’unico matrimonio di questo weekend. Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate a Montalcino, in comune. Durante la bellissima cerimonia, la cantante ha dedicato Tu si’na cosa grande alla sua neo sposa. L’emozione ha preso il sopravvento e la Turci ha dimenticato le parole del brano. Una cerimonia romantica ed emozionante in tutti gli aspetti per un grande amore, quello sbocciato dopo che la Pascale e Silvio Berlusconi si sono lasciati.

L’amore è decisamente nell’aria in questo fine settimana. Alberto di Monaco e Charléne festeggiano 11 anni di matrimonio nonostante la presunta crisi tra loro. La coppia compare insieme in una foto ufficiale sui social su cui si legge: “In occasione del loro 11° anniversario di matrimonio, le LL.AA.SS. il Principe Alberto e la Principessa Charlene hanno voluto condividere questa foto scattata nei giardini del Palazzo Principesco“.

Dopo tutto questo romanticismo ci vuole un po’ uno scossone è il caso di Elodie e Anna Pettinelli. Le due avrebbero discusso sul palco di RDS Summer Festival di Ostia. Tutto è partito dalla richiesta del pubblico alla cantante di eseguire il brano Niente canzoni d’amore. Elodie non ha colto subito la richiesta quindi Anna Pettinelli spazientita ha detto: “Niente canzoni d’amore” a questo punto Elodie scherza: “Ho capito, scusate… Anna, tu sei sempre aggressiva con me“. La maestra di Amici a questo punto risponde: “Sempre aggressiva… Ci vuole un attimo per capire, no?“.

Da qui è sembrato che le due avessero litigato, in realtà a chiarire è Anna Pettinelli che dichiara: “C’è chi dice che io e Elodie abbiamo litigato. Questa è la verità” e poi mette un cuore per far capire che le due stessero solo scherzando.

