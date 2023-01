Felici e complici Alba Parietti e Fabio Adami che raccontano il loro amore nato con un bellissimo colpo di fulmine.

Nelle ultime settimane ha parlato spesso della sua nuova e felice relazione ma nell’intervista al Corriere della Sera, sono entrambi a raccontarsi. Alba Parietti e Fabio Adami hanno svelato alcuni dettagli della loro relazione tra primo incontro, liti e gelosie…

Alba Parietti e Fabio Adami in love

ALBA PARIETTI

Intervista doppia per Alba Parietti e Fabio Adami che hanno raccontato alcune curiosità sul loro amore. In particolare spiccano anche le litigate, poche, ma intense: “Devo dire che è successo poco, forse quattro volte in tutto. Ma quando succede, ecco, lui da Principe Azzurro si trasforma nel Libanese della Banda della Magliana. E, devo ammettere, lo trovo ancora più sexy”, le parole della donna. “Quando è stata la prima? Per il titolo di un giornale su di noi”.

Sul tema è il Cavaliere a parlare: “Al lavoro mi avevano massacrato! Sono una persona riservatissima. Quando due mondi lontani come i nostri si incrociano, c’è bisogno di un punto di equilibro”. E su come aveva reagito Alba: “Ero mortificata. Poi però mi arrabbiai, la sua reazione era stata eccessiva. Quella sera volle andare a dormire in albergo, ma dopo due ore tornò. Entrambi percepiamo la paura della perdita”.

I due piccioncini sembrano davvero innamoratissimi e raccontano i pregi l’uno dell’altro: “Per me Fabio è famiglia. In tre parole: una persona perbene. Una figura identica a quella di mio padre, che era bellissimo, seducente, con una grande etica e dignità. E poi mi riempie di sorprese. A ogni ‘mesiversario’ mi spedisce un meraviglioso mazzo di rose rosse. E’ presente. Chiede il suo spazio solo per stare con il figlio più piccolo, e lo rispetto molto. Poi fa sport, ma solo la mattina quando io dormo”.

Dal canto suo Adami ha aggiunto: “Alba è dolce, sentimentale, romantica, intelligentissima, capace”.

Di seguito anche un post Instagram della donna con l’intervista:

