L’ex Cavaliere del trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti tornerebbe in trasmissione. Le sue parole su tanti argomenti.

Indubbiamente è stato uno dei personaggi più seguiti dal pubblico di Uomini e Donne, versione over, e adesso potrebbe anche rivedersi in tv. Parliamo di Giorgio Manetti che a Nuovo TV ha raccontato i suoi pensieri sull’attualità del programma e non solo.

Giorgio Manetti: tra Uomini e Donne e un’altra avventura

Maria De Filippi

In tanti si ricordano di Giorgio Manetti per via della relazione con Gemma Galgani a Uomini e Donne. L’uomo ha risposto ad alcune domande tra cui quella relativa ad un suo potenziale ritorno in trasmissione: “Tornare a Uomini e Donne? D’istinto sì e lo farei per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’. Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che nessuno di loro ne sia in grado”.

E sulla falsa riga di questa risposta, il Cavaliere ha aggiunto in riferimento ad Alessandro, uomo con cui si sta rapportando di recente Gemma: “Non abbiamo nulla in comune. Io ho un altro comportamento e tutt’altro stile. Come me ce n’è uno solo e rimarrà unico finché ci sarà Uomini e Donne”.

Proprio sulla Dama, poi: “Gemma dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna della sua età. È scandaloso, non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità”, le parole riprese da svariati media online.

Nel futuro di Manetti, però, potrebbe esserci un ritorno in tv in un’altra trasmissione. L’uomo, infatti, non ha mai nasconsto che gli piacerebbe diventare naufrago di Ilary Blasi per L’Isola dei Famosi: “Scelgono sempre nomi più altisonanti del mio. Sarebbe divertente mettermi in gioco in questa avventura”.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda l’uomo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG