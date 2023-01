Mistero intorno all’assenza di Teo Mammucari alla conduzione della puntata di ieri, 24 gennaio, de Le Iene: cosa è accaduto?

La conduzione de Le Iene è stata affidata, dall’inizio della stagione televisiva, a Teo Mammucari e Belén Rodriguez. Il duo di conduttori è apparso fin da subito molto affiatato e non sono mancati momenti divertenti che hanno coinvolto il pubblico. Nell’appuntamento di ieri, 24 gennaio, però Belén ha condotto in solitaria senza fare alcun riferimento all’assenza – ingiustificata – del collega Mammucari. Nessuno, ad oggi, sa che fine abbia fatto e perché non era in video ieri.

Teo Mammucari, perché non è a Le Iene

Nel corso dell’appuntamento in diretta de Le Iene, molti hanno aspettato che Belén spiegasse i motivi della mancanza di Teo, ma la conduttrice non ha proferito parola in merito.

TvBlog, tuttavia, ha fatto sapere che Mammucari non era in video non per motivi di salute, ma per questioni che non sono state rese note.

Si è dunque vociferato che il conduttore abbia avuto degli alterchi con i vertici Mediaset, oppure si è pensato ad una mossa strategica utile per creare mistero intorno alla trasmissione provando a combattere la concorrenza di Rai 2.

Per il momento, né Le Iene, né Teo Mammucari sono intervenuti per risolvere il giallo.

