Duro sfogo di Claudio Santamaria, accusato insieme alla moglie Francesca Barra di aver inventato la perdita del figlio.

L’attore Claudio Santamaria, sposato con la giornalista Francesca Barra, è solito rimanere lontano dal gossip e dalle luci dei riflettori, mantenendo la privacy sulla propria famiglia. Alcuni anni addietro, tuttavia, la Barra rese noto a tutti di aver perso un bambino, raccontando sui social quella drammatica esperienza. Pare, però, che la criminologa Roberta Bruzzone abbia dubitato della perdita del figlio tanto da credere che fosse una notizia inventata. Le voci diffuse dalla donna hanno fatto davvero infuriare Claudio Santamaria.

Claudio Santamaria, furia contro Roberta Bruzzone

Riproponendo il titolo di un articolo che riporta le parole della Bruzzone – “Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno inventato la perdita del bambino” – l’attore di origini romane non è riuscito a rispondere con l’indifferenza.

Attraverso un lungo post Instagram, Santamaria si è scagliato duramente contro la criminologa. “Mi duole commentare simili bassezze, ma sono così inca**ato che sento di doverlo fare – ha esordito l’attore, spiegando di aver ascoltato alcuni audio in cui la Bruzzone insinuava dubbi sulla veridicità dell’aborto subito da Francesca Barra –[…] A me non interessa nemmeno che un simile pensiero sia stato reso pubblico. Quello che mi sconvolge e mi fa rabbia è che una professionista che ha a che fare con i lutti, che dovrebbe essere sensibile nei confronti della morte e del dolore della perdita delle famiglie possa averlo anche solo pensato”.

“[…]Questo pensiero va oltre: rasenta la bestialità e il pettegolezzo più pericoloso e spero che le persone che coinvolgeranno la signora Bruzzone in contesti dove questo comportamento potrebbe essere incoerente con le storie che raccontate, ne terranno conto – ha continuato Santamaria, concludendo – . Mi sento di scrivere queste cose per me, per l’immenso e costante dolore che prova anche mia moglie per quella perdita che non avrei mai voluto farle rivivere pubblicamente e per il rispetto del dolore che abbiamo provato noi e i nostri figli e per chi vive questi drammi dovendo pure fare i conti con le schifezze partorite da una persona che ogni giorno viene invitata nei salotti televisivi e nelle vostre case giudicando fatti e persone”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG