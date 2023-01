Solo pochi giorni fa, il settimanale Diva e Donna pubblicava gli scatti che ritraevano Carlo Verdone al mare con la nuova compagna, Corinna. Il web aveva messo in dubbio la veridicità della notizia sostenendo che si trattasse di un fotomontaggio creato ad hoc dal magazine. A fugare le congetture del popolo della rete, però, ci ha pensato il settimanale Chi.

Il rotocalco diretto da Alfonso Signorini ha documentato la storia tra il regista e attore romano e la nuova compagna, conosciuta nel 2012 sul set del film Posti in piedi in Paradiso.

Nessuna fake news, dunque, tra Verdone e Corinna ci sarebbe realmente del tenero. “Niente baci, ma tanta intimità – si legge sulle pagine di Chi – . Carlo Verdone è stato sorpreso ancora con la sua Corinna, questa volta durante una pausa della serie Vita da Carlo, che andrà in streaming su Amazon Prime”.

“I radar di Chi l’avevano già intercettata nel 2019, ma i due si era conosciuti sul set del film Posti in piedi in Paradiso del 2012”, hanno continuato a scrivere i ben informati, lasciando intendere che la liaison tra Verdone e Corinna risalga a molto tempo addietro.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram