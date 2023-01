Si scatena il panico nella casa del Gf Vip: urla e terrore tra i concorrenti, costretti a fare i conti con “ospiti indesiderati”.

La casa del Grande Fratello Vip continua a offrire spunti per commenti ironici del web. Nelle ultime ore sta facendo il giro della rete la notizia della presenza di topi tra le mura di Cinecittà. Non è la prima volta che si verifica una situazione simile e, già nella passata edizione, erano avvistati dei piccoli roditori nella camera riservata alla contessa Patrizia De Blanck.

I topi tornano al Gf Vip

Nelle ultime ore, pare che Alberto De Pisis si sia messo ad urlare alla vista di topolini che, data la sua fobia, gli sono apparsi come delle vere pantegane.

“Sicuro sono topi, al cento per cento! – ha urlato il concorrente del Gf Vip mentre Antonino Spinalbese tentava di scoprire la loro tana – . Ma è uno soltanto o più? Sì, oddio sì sono loro, sono proprio quelli grossi come pantegane!”.

Terrorizzato dalla presenza dei roditori in casa, De Pisis ha continuato ad urlare: “Io ho proprio paura in questo momento! Non li stuzzicare. Smettila che ho paura davvero”.

“Qui il tetto è alto e hanno lo spazio per fare quello che vogliono e creare tane. Guarda è già tanto che non ce li ritroviamo in camera da letto – ha aggiunto Antonino -. Oppure escono mentre cuciniamo. Ma qui è tutto assurdo, l’altro giorno c’era pure l’altra stanza allagata!”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG