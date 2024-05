Uno scatto di Chiara Ferragni ha fatto pensare ad una frecciata per Fedez. La foto in questione potrebbe far riferimento ad una vecchia vicenda…

Solamente poche ore fa si era parlato della reazione di Chiara Ferragni alla paparazzata di Fedez a Monte Carlo con una giovane modella. Adesso, pare proprio che l’imprenditrice digitale abbia voluto lanciare una vera e propria frecciata all’ex. Di cosa si tratta? Uno scatto social ha scatenato moltissimi utenti del web che hanno ricordato una vecchia vicenda che aveva coinvolto proprio il rapper.

Chiara Ferragni, la foto-stoccata riguarda Fedez?

Nelle sue stories su Instagram, la Ferragni si è mostrata sorridente ma lo ha fatto accanto al busto di Napoleone Bonaparte. Nulla di strano, se non fosse che proprio Napoleone potrebbe far ripensare ad una vecchia vicenda che aveva riguardato proprio Fedez. Il rapper, infatti, in passato era stato insultato con parole come “Il nano con la sindrome di Napoleone” da parte di alcuni colleghi della musica con cui vi era stato anche un litigio social. In tanti hanno quindi visto nella foto e nella risata dell’imprenditrice digitale una vera e propria stoccata all’ex marito.

Le reazioni dei fan

Sul web, ed in particolare su X, diversi utenti hanno condiviso la foto della Ferragni e hanno appunto parlato di quella che sembra essere stata una presa in giro a Federico: “Oddio, perché questa foto mi rimanda ad un vecchio dissing contro Fedez?”, ha scritto un utente. Un altro non ha avuto dubbi a riguardo: “Lo ha fatto per Fedez sicuramente”. E ancora: “Il chiaro riferimento al nano con la sindrome di Napoleone”. Molto probabilmente la bella Chiara non dirà mai se la frecciata sia stata voluta o meno ma è probabile che non appena questo scatto verrà visto dal rapper possa esserci una ulteriore replica. Non resta che aspettare…

oddio perchè questa foto di chiara ferragni mi rimanda ad un vecchio dissing contro fedez fatto da gue e marracash (se ricordo bene)



“nano con la sindrome da napoleone”(?) pic.twitter.com/Nz6vt8g49u — 𝓂𝒶𝓇𝓉𝒾𝓃𝒶 (@unbrokendev) May 28, 2024