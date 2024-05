Fedez insieme ad una giovane ragazza a Monte Carlo e Chiara Ferragni? Ecco quale è stata la sua reazione alle immagini del rapper.

Da una parte Fedez paparazzato mano nella mano con una giovane donna. Dall’altra la reazione di Chiara Ferragni che in tanti hanno notato. La ormai ex coppia continua ad attirare le attenzioni dei media e dei social e non poteva essere altrimenti anche in queste ore dopo che il rapper è stato pizzicato in dolce compagnia a Monte Carlo.

Chiara Ferragni, la reazione a Fedez con una donna

Chiara Ferragni

Come detto, se da una parte Federico si sta “godendo” la sua vita da single dopo la rottura con la Ferragni, ben diverso, almeno per ora, il comportamento della donna. Infatti, per l’imprenditrice digitale è stato tempo di una vacanza totalmente differente rispetto a quella dell’ex. La donna si è mostrata con i suoi figli a Madrid e, successivamente, in atteggiamenti molto dolci e pacati una volta tornati a casa, a Milano.

La Ferragni, infatti, ha pubblicato alcune foto con i figli ed in particolare con Leone: una con le loro mani, un’altra che vede protagonista anche Paloma e poi l’ultima che è arrivata proprio in contemporanea con “l’avvistamento” di Fedez con la giovane donna dove, invece, è lei l’assoluta protagonista, con tanto di grande sorriso che, alcuni, hanno associato ad una possibile reazione proprio al comportamento dell’ex.

Fedez in compagnia di una ragazza a Monte Carlo

Come detto, il rapper sta facendo molto parlare nelle ultime ore dopo che è stato pizzicato mano nella mano con una giovane ragazza a Monte Carlo. A quanto pare, la donna sarebbe Garance Authié, una bellissima modella francese di cui, però, non si hanno tante notizie se non quella sulla sua età che dovrebbe essere 20 anni, ovvero nata nel 2004.