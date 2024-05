Dopo la fine di Amici, Holden si è raccontato sull’esperienza nel talent di Canale 5 ma anche sulle voci sul rapporto con Sarah.

Indubbiamente uno dei protagonisti dell’ultima edizione da poco terminata di Amici è stato Holden. Il cantante ha rilasciato una bella e interessante intervista a FQ Magazine nella quale ha avuto modo di raccontare alcuni momenti di quanto vissuto nel talent con particolare riferimento anche alla sua momentanea uscita, ad un passo dalla fase finale del Serale.

Holden, l’esperienza ad Amici

Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista rilasciata ad Andrea Conti de Il Fatto Quotidiano per il FQ Magazine, Holden è tornato a parlare anche del momento in cui aveva lasciato, momentaneamente, la scuola dopo una incomprensione molto forte con Rudy Zerbi. “Se lo rifarei? Difficile dire se lo rifarei. Credo di aver imparato anche da quell’episodio che ho vissuto”, ha raccontato il cantante.

“Era un momento un po’ difficile per me. Questo viaggio è stato una vera e propria sfida, per come sono stato caratterialmente. In quella circostanza la sfida l’ho persa con me stesso perché c’è stato un mio errore. Lo rifarei solo per la lezione che ho imparato. Sono stato istintivo e ho seguito quello che stava succedendo dentro di me. Mi è spiaciuto per l’incomprensione con Zerbi, sono molto contento che ci siamo chiariti”, ha aggiunto.

Il rapporto con Sarah

Il nome di Holden è stato molto in auge anche in tema gossip oltre che a livello canoro. Il ragazzo, infatti, è stato accostato alla ex compagna della scuola Sarah Toscano, vincitrice del programma. A Verissimo, però, proprio il cantante ha voluto spiegare come stiano le cose tra loro: “Siamo legati, c’è un grande rispetto reciproco, ma il nostro è solo un rapporto di amicizia. Sono solo, non c’è nessuna storia. Sono concentrato sul mio percorso, sono tranquillo e sereno”, ha detto.