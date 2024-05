Aria di crisi tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo? Chi lo sa, ma sui social qualche indizio sembra portare a questa ipotesi…

Potrebbe essere in crisi la storia d’amore tra Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici e attrice, e il famoso attore di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo. Sebbene non ci siano informazioni ufficiali, quello che filtra dai social porterebbe a dar manforte a questa ipotesi. Inoltre, ci sarebbe anche una particolare segnalazione…

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo in crisi?

Massimiliano Caiazzo

Per mesi, la relazione tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo ha catturato l’attenzione dei follower, che hanno cercato costantemente ogni possibile dettaglio che confermasse il loro amore. Dopo tante voci, la scorsa estate, la coppia ha deciso di rendere pubblica la proprioa storia, condividendo dediche e foto molto romantiche sui social media, facendo sognare davvero tutti. Eppure, ora, le cose non sarebbero così belle tr ai due…

Sembra, infatti, che la relazione tra la nota ballerina di Amici e il famoso attore di Mare Fuori possa essere già giunta al termine. Attualmente non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni si stanno diffondendo rapidamente sui principali siti di gossip anche a seguito di alcuni indizi e segnalazioni che sono arrivate dal mondo social.

La segnalazione e gli indizi

A rivelare il pettegolezzo sulla coppia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso alcuni messaggi ricevuti dai suoi seguaci che, come sempre, le mandano delle segnalazioni. Secondo queste voci, Elena sarebbe in vacanza in Messico con amici, senza Massimiliano. Tale situazione andrebbe a rafforzare l’ipotesi che tra i due le cose non stiano andando molto bene.

Un altro indizio riguarda i contenti social dei due. L’ultima volta che i ragazzi sono stati visti insieme risale allo scorso febbraio e questo sta sollevando ulteriori dubbi sulla loro attuale situazione sentimentale. Considerando la loro storia tenuta molto spesso con il massimo della riservatezza, risulta difficile ottenere conferme dirette dai protagonisti. Staremo a vedere se ci sarà modo di capire qualcosa di più riguardo ai due ragazzi che, va detto, potrebbero anche stupire tutti molto presto mostrandosi insieme e smentendo ogni cosa.