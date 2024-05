Matilde Brandi in finale de L’Isola dei Famosi? Chi lo sa. Certamente è quello che spera la sua amica Manila Nazzaro…

Ce la farà Matilde Brandi ad arrivare alla finale de L’Isola dei Famosi? La soubrette è senza dubbio tra le protagoniste di questa edizione ma nelle ultime ore si è trovata in mezzo ad alcune antipatiche discussioni che ne hanno messo a repentaglio il proseguimento dell’avventura. In questo senso, in suo soccorso, ha provato ad intervenire l’amica, Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro fa il tifo per Matilde Brandi

Matilde Brandi, Credits Comunicato Stampa Al via la nuova edizione de “L’isola dei famosi”

Attraverso una storia su Instagram, la Nazzaro ha voluto sostenere pubblicamente l’amica Matilde accusata da qualche naufrago di finto buonismo. “Vorremmo portarti in finale per la donna, l’artista e la guerriera che sei“, ha esordito via social la neo sposa. “Vorremmo portarti in finale perché ancora una volta l’educazione viene scambiata per finzione e siamo stufe di elogiare chi decide di ferire solo per fare audience in tv”.

Le parole della ex Miss sono poi andate avanti: “Vorremmo regalarti la finale per farti urlare ‘Si ci sono riuscita!’, nonostante le cose dette e raccontate senza sapere nulla di te. Vorremmo portarti in finale perché porteresti con te tutte noi #Highlinders che abbiamo dimostrato che l’amicizia tra donne esiste ed è bellissima!”. Staremo a vedere se questo aiuto servirà e aiuterà la Brandi o meno.

Il botta e risposta con Artur

E a proposito di Matilde e della sua esperienza su L’Isola, in queste ore la donna si è trovata a battibeccare con Artur per via di una frase che non è piaciuta all’uomo. Il ragazzo ha pescato e ha detto: “Ho pescato per voi”. Proprio questa situazione ha messo in allerta la Brandi che ha fatto il gesto del naso lungo come a voler sottolineare una sorta di bugia. “Hai pescato. Il ‘per voi’ è di troppo”, ha detto la donna. Artur è rimasto infastitido e ha sostenuto che è da qualche tempo che la bella Matilde stia facendo frecciatine e battute inopportune…