Catfight a distanza tra Luca Onestini e Giulia Salemi: il concorrente del Gf Vip ha messo in dubbio il ruolo dell’opinionista. Immediata la replica.

Nel corso dell’ultima diretta del Gf Vip, Luca Onestini è stato aspramente criticato: sia per le parole usate nei confronti di Antonino, sia per l’intervento della madre Carla su Nikita. Nelle ore successive la diretta, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato, sostenendo che i tweet che Giulia Salemi legge in studio siano scelti appositamente per denigrarlo.

Luca Onestini contro Giulia Salemi, lei replica

“[…]Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa – ha dubitato Onestini – . Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla […] In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex, e questo si capisce già. Secondo me i tweet li sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”.

Le accuse che Luca ha lanciato a Giulia hanno fatto il giro del web e la Salemi ha deciso di replicare a tono con una clamorosa asfaltata nei confronti del gieffino.

“Caro Luca Onestini – ha twittato lei – io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni”.

Il web, davanti alla replica della Salemi, ha applaudito fragorosamente.

Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana.

I miei sono i più buoni 😉#gfvip — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 24, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG