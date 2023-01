La storia tra Elodie e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele e ora la coppia si appresta per iniziare insieme un nuovo capitolo.

Ormai non si nascondono più, anzi. Elodie e Andrea Iannone sono sempre più avvezzi a scambiarsi baci e tenerezze anche in pubblico, non curanti degli occhi indiscreti dei più curiosi. La coppia, che è stata avvistata insieme per la prima volta la scorsa estate, sembrava essere una di quelle destinate a sciogliersi con l’arrivo dell’inverno. Invece la cantante e il pilota hanno messo a tacere le malelingue e adesso si parla addirittura di convivenza.

Elodie e Andrea Iannone, casa insieme a Milano

Come raccontato dal settimanale Chi, che ha seguito la coppia in giro per Milano, Elodie e Iannone “scherzano, ridono, si baciano incuranti delle persone che hanno intorno perché ormai si sentono sicuri del sentimento che li unisce”.

“La cantante e il pilota vivono la loro routine tra Milano e Lugano (lui, infatti, abita in Svizzera) – ha rivelato il magazine di Alfonso Signorini, allegando una serie di scatti che raccontano la quotidianità dei due innamorati – .Eccoli mentre sono nel capoluogo lombardo, pranzano in zona Porta Genova insieme con un amico, poi da soli vanno a fare shopping per arredare la nuova casa della cantante in città. Mentre camminano sono uniti da complicità e gesti intimi”.

E, proprio la casa che lei ha acquistato nel capoluogo meneghino sembra essere quella destinata ad iniziare la convivenza con il motociclista. “Nel nuovo capitolo della sua vita che Elodie sta vivendo c’è scritto solo un nome, quello di Andrea lannone – ha fatto sapere Chi – . Il 2023 sarà l’anno in cui andranno a convivere, magari nella nuova casa di lei a Milano che, non a caso, stanno arredando insieme”.

