La scorsa estate, Elodie e Andrea Iannone sono finiti al centro del gossip per un flirt che sembrava destinato a finire con l’inizio dell’autunno. Pochi credevano che la coppia potesse durare e, invece, la cantante e il motociclista hanno smentito tutti. Con discrezione e senza troppo clamore, hanno iniziato a conoscersi e i viaggi di Elodie a Lugano sono diventati sempre più frequenti. Lei ha anche conosciuto i parenti del fidanzato e, stando alle ultime indiscrezioni, la coppia avrebbe in progetto la convivenza.

“Ora che si sono trovati, che hanno capito di essere simili, con gli stessi punti di vista, il loro sogno è vivere insieme”, ha raccontato un’amica della cantante al settimanale DiPiù Tv.

I due, dunque, sarebbero pronti per iniziare una convivenza anche se, visti gli ultimi scatti condivisi recentemente da Elodie, pare proprio che i due trascorrano gran parte del tempo insieme.

Ora, però, la cantante sarà concentrata sul prossimo Festival di Sanremo 2023 cui parteciperà in veste di big in gara. Il progetto della convivenza, quindi, potrebbe slittare ai mesi successivi la kermesse musicale.

Staremo a vedere…

