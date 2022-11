La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele e i due si mostrano insieme durante un momento di intimità.

Sembrava che, terminata la relazione con Marracash, Elodie non fosse affatto propensa a cercare un altro amore. Invece, nel corso dell’estate, la conoscenza con Andrea Iannone si è evoluta in maniera imprevedibile e, quello che sembrava un flirt destinato a finire in concomitanza con l’inizio dell’autunno, si sta dimostrando forte e duraturo. La coppia, infatti, non si nasconde più e, di tanto in tanto, si mostra insieme sui social.

Elodie e Iannone a letto insieme

Nelle ultime ore, Elodie e Andrea Iannone hanno voluto deliziare i fan e gli appassionati di gossip con uno scatto intimo.

La coppia, ritratta a letto, occhi negli occhi, ha condiviso con i propri follower tutto l’amore che in questo periodo li sta travolgendo.

Il motociclista, sempre poco propenso a mostrare aspetti della sua vita privata, pare che con Elodie stia abbattendo i muri della riservatezza, lasciandosi andare anche a baci in pubblico spesso immortalati dai paparazzi.

Per loro, dunque, l’amore procede a gonfie vele e, chissà, se dopo la fine delle relazione con Belén Rodriguez e Giulia De Lellis, Andrea non abbia trovato finalmente la donna giusta per lui.

Iannone e Elodie non riesco ancora ad inquadrarli come coppia, però wagliú una cosa è certa si stanno facendo tante di quelle trombate e io sono felice per loro 🫶#elodie#iannone pic.twitter.com/AqOyfc2my7 — alessÃNDROMEDA (@palamaella_86) November 23, 2022

