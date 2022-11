Tragica scomparsa per una delle star più anziane di TikTok: la donna, 91 anni, è morta cadendo nel camino acceso della sua abitazione.

Nonna Giovanna, così come era conosciuta su TikTok dove era sbarcata grazie all’intuizione del nipote, è morta nelle ultime ore in seguito ad un tragico incidente. La donna è scivolata nel camino acceso della sua abitazione a Navacchio, frazione del comune di Cascina (Pisa). Le fiamme l’hanno subito avvolta e per lei non c’è stato scampo: Giovanna Capobianco è morta carbonizzata e il corpo è stato trovato dalla figlia.

Tragica morte per Nonna Giovanna

Il corpo di Nonna Giovanna è stato trovato dalla figlia, arrivata a casa quando ormai non c’era più nulla da fare.

Nonostante la chiamata al 118, i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte della 91enne della provincia di Pisa.

Non è noto se la signora Giovanna sia caduta nel fuoco dopo un malore o per una scivolata che le è costata la vita.

La Capobianco era diventata famosa su TikTok, il nipote aveva deciso di registrarla sulla piattaforma e i suoi follower erano più di 800mila. Oggi, tutti piangono la sua tragica morte.

