Tutta la verità sulla riappacificazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi raccontata da Vittorio Feltri.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Lui ha imposto delle regole alla moglie? Vivono di nuovo sotto lo stesso tetto? Queste sono solo alcune delle tante domande che gli appassionati di gossip si pongono e alle quali cercano risposte tramite gli indizi social o le news di cronaca rosa. Intervistato dal settimanale Oggi, Vittorio Feltri – testimone di nozze della conduttrice e dell’imprenditore – ha raccontato tutta la verità sui segreti della coppia.

La verità sul matrimonio tra la Hunziker e Trussardi

“Tomaso e Michelle si sono riavvicinati e ne sono felice – ha fatto sapere il giornalista – . Ma non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate”.

“È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia, ma non sono tornati a vivere insieme – ha raccontato ancora Feltri, – . È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto”.

Secondo quanto rivelato dall’uomo, molto vicino a Trussardi e alla Hunziker, i due si sarebbero riavvicinati, ma avrebbero deciso di continuare a vivere separati.

“Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme, lui è rimasto nella sua casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo”, ha rivelato Feltri.

Il giornalista, da sempre vicino alla famiglia Trussardi, ha voluto dare un consiglio a Tomaso affinché il matrimonio con Michelle Hunziker possa resistere alle prove del tempo.

“A Tomaso, che per me è quasi un figlio, dico: ‘Torna con Michelle se lei è d’accordo, ma impegnati a trasformare il tuo matrimonio in una ‘società’ di mutuo soccorso che funzioni bene, nell’interesse delle vostre figlie e del vostro benessere – ha concluso il giornalista – . Ci deve essere solidarietà e affetto. Si va avanti solo se ci si riesce ad aiutare”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG