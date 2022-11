Federica Aversano ha “abdicato”: la tronista ha lasciato Uomini e Donne senza una scelta, mentre il web ha iniziato a mormorare.

“Non vengo col cuore leggero. Non ho più quell’entusiasmo nel prendere il treno la mattina per venire qui”: con queste parole Federica Aversano, tronista di Uomini e Donne, ha annunciato il suo addio alla trasmissione. Approdata negli studi televisivi di Cinecittà nella scorsa stagione televisiva come corteggiatrice di Matteo Ranieri, la ragazza aveva lasciato il programma quando lui era apparso poco convinto del loro rapporto. Poi Maria De Filippi l’ha richiamata per darle la possibilità di trovare l’amore come tronista: ma Federica ha preferito ritornare a casa a mani vuote.

Federica Aversano, addio a Uomini e Donne: pochi le credono

“Questo studio, che lo scorso anno è stato il mio rifugio, adesso inizia a pesarmi. Inizio a pensare che non sia più il caso di venire – ha raccontato lei in lacrime a Maria De Filippi – . Mi sento limitata. Non ho avuto mesi facili fuori. Ho avuto a che fare con udienze, avvocati…”.

Così, tra le polemiche di Tina Cipollari e il tentativo di incoraggiamento da parte della conduttrice, Federica Aversano ha lasciato il trono di Uomini e Donne.

Intanto, sul web, sono stati molti coloro che hanno commentato la puntata andata in onda ieri, 23 novembre, mentre Deianira Marzano ha condiviso sui social alcune importanti segnalazioni sulla tronista.

Stando a quanto riportato dalla blogger che si occupa di gossip, la Aversano avrebbe un interesse fuori dagli studi televisivi. Molti, infatti, sostengono che abbia un uomo al quale avrebbe deciso di dedicarsi lasciando così l’opportunità del trono su Canale 5.

