Diana Del Bufalo conferma la fine della storia con Benjamin Walsh e torna a parlare della lunga relazione con Paolo Ruffini.

Solo alcuni mesi fa, Diana Del Bufalo ufficializzava l’amore con il fotografo Benjamin Walsh. Tutto tra loro sembrava procedere nel migliore dei modi, ma come raccontato dall’attrice in una intervista per il settimanale F, la relazione si è ormai conclusa. Diana è nuovamente single e, ancora una volta, è tornata a parlare del suo legame più importante: quello con Paolo Ruffini.

Diana Del Bufalo: “Ruffini è stato importante”

La storia d’amore tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini è durata quattro anni e, nonostante la rottura, i due sono rimasti in buoni rapporti.

“Non ti lasci mai a cuor leggero, ma io cerco di ricordare solo i momenti belli – ha spiegato l’attrice – . Paolo Ruffini, che è stato importante, è venuto a vedermi a teatro”.

“Ha una grandissima intelligenza, mi ha insegnato molto sul cinema, sulla vita, è una persona poetica, filosofica, non giudicante. Con lui è stato un colpo di fulmine”, ha ricordato lei.

Nonostante oggi siano amici, dopo la fine dell’amore con il collega, Diana Del Bufalo ha deciso di farsi seguire da una psicologa.

“Ho fatto un corso terapeutico dalla psicologa. Non ho potuto continuare a stare con lui per cose spiacevoli – ha fatto sapere, scegliendo di non rivelare altro – . Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG