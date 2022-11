Maria De Filippi non tollera le prese in giro e, durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, ha smascherato la corteggiatrice di Federico Dainese.

Nel corso degli anni, sono stati molti coloro che hanno attraversato gli studi di Uomini e Donne per uno scopo ben diverso dalla ricerca dell’amore. Molti di questi sono stati smascherati e rispediti a casa dalla redazione di Maria De Filippi, sempre poco tollerante nei confronti degli impostori. E, nella puntata andata in onda ieri, 23 novembre, la conduttrice ha dovuto fare i conti con Noemi, corteggiatrice di Federico Dainese.

Noemi accusa la redazione di Uomini e Donne

Arrivata in studio per commentare l’esterna con il tronista, la giovane ha chiarito di voler tornare a casa perché non attratta da Dainese.

A quel punto, però, Maria De Filippi le ha chiesto se avesse altro da aggiungere, lasciando intendere di essere a conoscenza di qualcosa che Noemi stava nascondendo.

Davanti ai continui ‘no’ della ragazza, la conduttrice ha mostrato la foto di un bacio tra lei e uno sconosciuto.

Senza proferire parola, dunque, Noemi ha lasciato gli studi di Uomini e Donne, ma poco dopo la messa in onda della puntata ha voluto chiarire la sua posizione accusando la redazione di essere a conoscenza da settimane della sua intenzione di lasciare il programma.

“La redazione sapeva che io volessi andare via dal programma già da più di due settimane, però non mi facevano chiarire la questione con Federico, quindi stavo conducendo la mia vita normalmente – è intervenuta Noemi su Instagram – . Ho fatto la mia scelta e ho seguito il mio cuore senza pensare alle conseguenze. La mia coscienza era ed è pulita. Facendomi prendere dalla preoccupazione non sono riuscita a parlare. Al cuore non si comanda![…]”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG