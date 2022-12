Eros Ramazzotti ha lanciato un importante messaggio d’amore a Michelle Hunziker, ma le sue parole sono apparse come un affronto a Marika Pellegrinelli.

Mara Venier ha ospitato Eros Ramazzotti a Domenica In. Reduce da un tour mondiale, il cantante si è raccontato dagli esordi fino al successo, tra momenti di grande gioia ed altri più tristi. L’artista romano, poi, si è soffermato sulla canzone Più bella cosa, una delle sue più celebri, e non ha esitato a lanciare un messaggio alla sua ex moglie, Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti e l’amore per Michelle

Già in occasione dello show in prima serata condotto dalla svizzera, i due ex coniugi erano apparsi particolarmente affiatati tanto da alimentare il gossip su un possibile ritorno di fiamma.

Nel salotto domenicale di Mara Venier, Eros Ramazzotti ha ribadito il grande amore per la Hunziker definendola la donna più importante della sua vita.

“La canzone Più bella cosa è dedicata a Michelle Hunziker. L’avevo già fatta in realtà, poi ho conosciuto lei e gliel’ho dedicata – ha raccontato – […]Quando eravamo in America, il regista del video cercava una ragazza e ha visto Michelle. E ha detto ‘cavolo’, così le ha fatto fare il video. È stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia… Non può non essere così, è dedicata a lei, e direi che era giusto così”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore di Eros per Michelle che molti, però, hanno interpretato anche come un affronto a Marika Pellegrinelli. Il cantante, infatti, non ha mai menzionato la sua ex moglie: che ci sia dell’attrito tra loro?

