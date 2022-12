Belèn è indubbiamente l’argentina più famosa in Italia. Ormai adottata dal nostro Paese, la showgirl ha sempre parlato con grande amore – e un pizzico di nostalgia – del suo Paese natale. Sin dall’inizio del Mondiale, la Rodriguez ha sempre condiviso con i follower il tifo sfegatato per la Nazionale e la finale contro la Francia l’ha vista protagonista dei social.

Dopo una partita che ha visto Argentina e Francia combattere fino all’ultimo minuto per vincere la Coppa del Mondo, la squadra guidata da Leo Messi ha avuto la meglio e i festeggiamenti – di argentini e non – sono partiti.

Il mondo social si è tinto di celeste e non poteva non essere condivisa anche la felicità di Belén Rodriguez, che ha seguito il Mondiale fin dalle prime partite.

La showgirl ha visto l’ultima partita in famiglia, insieme alla sorella Cecilia, al fratello Jeremias, al cognato Ignazio Moser, e accanto al marito Stefano De Martino.

La fase dei calci di rigore è stata documentata con un video poi condiviso su Instagram: tutta la famiglia Rodriguez ha esultato, con un abbraccio intenso e felice che ha visto Stefano e Belén uniti come un tempo.

“Ho guardato la partita trattenendo il fiato tutto il tempo insieme alla mia famiglia, con mio marito Stefano, con mia sorella e mio fratello, i miei genitori, invece, sono partiti proprio per l’Argentina quindi festeggeranno li – ha commentato lei con il Corriere della sera – . […]Quando si vince un Mondiale è un’unione per una terra. Auguro al mio Paese che questa vittoria così sostanziosa possa portare tanto bene”.

