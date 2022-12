Il riassunto delle notizie più curiose di gossip dell’ultimo weekend: i protagonisti e gli eventi della cronaca rosa nazionale (e non).

Cosa è accaduto nell’ultimo fine settimana? Da Ballando con le stelle al Grande Fratello Vip, passando per Verissimo e Domenica In: tutte le notizie di gossip più succulente e i protagonisti che hanno animato le chiacchiere sui social.

Il gossip del weekend

A padroneggiare sui social nell’ultimo fine settimana è stato lo scontro tra Anna Pettinelli, Elisa D’Ospina e Stefano Macchi. La ex di Amici ha definito “indelicato” sbandierare un amore dopo la fine di una relazione: così la modella, incinta, si è scatenata sui social. “Nausea e schifo”, ha commentato arrabbiata Elisa, mentre l’ex della Pettinelli ha chiesto rispetto: “Questo è il momento più felice della mia vita”.

Si passa al Grande Fratello Vip e al caso scatenato da Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita. Tramite il suo avvocato, ha fatto sapere di non voler proseguire la convivenza con il giornalista dopo gli ultimi episodi nella casa. Lui ha promesso di contattare immediatamente il suo legale, lei ha provato a ritrattare sui social accusando Signorini di voler fare “sensazionalismi”, ma il conduttore ha chiarito subito.

E, proprio Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sulla squalifica di Riccardo Fogli: “La decisione è stata presa da Mediaset e Endemol, non da me: lui è una brava persona”.

Verissimo ha cambiato la sua scaletta dopo la morte di Sinisa Mihajlovic. Dopo aver mandato in onda l’intervista realizzata tempo fa da Silvia Toffanin, la conduttrice ha voluto ricordare il campione con un messaggio social: “Quel giorno a Bologna con la tua amata Arianna non lo dimenticherò mai. Ricorderò per sempre il tuo coraggio, la tua umiltà e il tuo sorriso. È stato un onore conoscerti. Ciao Sinisa, ci mancherai. Silvia”.

A Ballando con le stelle si va verso la finale e nel corso della penultima puntata è stata ripescata Luisella Costamagna. Selvaggia Lucarelli non ha esitato a commentare: “Con un’altra fidanzata, Lorenzo Biagiarelli sarebbe in finale!”.

Nel salotto di Domenica In, Eros Ramazzotti si è raccontato a Mara Venier: il pensiero del cantante è stato per la figlia Aurora, che a breve lo renderà nonno. Non sono mancati gli apprezzamenti per Michelle Hunziker: “Il grande amore della mia vita”.

Il fine settimana, infine, si è concluso con la vittoria della Coppa del Mondo da parte dell’Argentina. Il popolo social ha esultato e non sono passati inosservati i festeggiamenti di Belén Rodriguez insieme a Stefano De Martino.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG