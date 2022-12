Dalla Casa del GF Vip un’altra situazione complicata. Attilio Romita è stato “sfrattato” dalla sua abitazione dalla compagna Mimma.

Non mancano le polemiche e i nuovi casi nel corso del GF Vip. Anche nel corso dell’ultima diretta andata in onda, ecco Attilio Romita prendersi, suo malgrado, la scena. Il motivo? Il “piccolo flirt” avuto con Sarah Altobello e la reazione della sua compagna – fuori dal reality – Mimma che lo ha, di fatto, “sfrattato” dalla loro abitazione.

Attilio Romita cacciato di casa dalla compagna Mimma

Attilio Romita

Come anticipato, tutto nasce per il piccolo “flirt” arrivato anche ad un bacio tra Attilio Romita e Sarah Altobello avvenuto al GF Vip e visto da milioni di telespettatori, compresa l’attuale compagna del giornalista, Mimma Fusco.

Proprio la donna, attraverso una lettera di un avvocato, ha “scritto” al giornalista che è stato messo al corrente di quanto stia accadendo nella sua vita privata fuori dal reality. Mimma, infatti, ha mandato un messaggio tramite il suo legale a Romita che è stato messo al corrente della situazione da Signorini: “Ti ha mandato un messaggio ma lo ha fatto in maniera insolita, attraverso il suo avvocato. La sua è una preghiera. Vorrebbe che i riflettori tornassero a spegnersi su di lei. È consapevole che lì dentro vivi la tua esperienza ma chiede che si possa parlare di te lasciandola fuori. C’è un passaggio in particolare di questa lettera che merita di essere approfondito”.

Le parole di Signorini arrivano al punto: “Mimma, attraverso il suo legale, fa sapere di non essersi sentita rispettata. Che le sono mancate una serie di attenzioni che riteneva di meritare. Si è sentita sottovalutata nel suo ruolo. Forse, mentre ti relazionavi con Sarah, non hai tenuto bene in mente la tua presenza. E c’è un terzo punto. Lei ti invita, quando uscirai dal GF, a soprassedere nella maniera più assoluta a tornare nella vostra casa. Con questo, mette la parola fine alla vostra convivenza, almeno per il momento”.

Dal canto suo Romita ha risposto: “Non potrò rientrare nella mia casa. Nella casa che ho comprato io qualche mese fa. Se la cosa arriva da un avvocato, evidentemente dovrò dare incarico ad un altro avvocato. Mi sembra pazzesco. Potrei tornare a casa lunedì prossimo e dovrò cercare un albergo. Questo mi fa pensare di avere sbagliato tutto dal primo giorno”.

E ancora: “Il confronto tra me e lei quando uscirò? Certo, ci sarà. Ma che io non possa farlo a casa mia mi pare buffo. La casa è intestata a me. Vorrei che Mimma mi usasse la cortesia di farmi sapere quello che pensa. A casa mia dovrei andarci con i carabinieri ma continuo a stentare a crederci. Vedremo. Evidentemente non era vero amore da parte di Mimma. Doveva risparmiarmi il carico da 90. La prima telefonata che farò fuori da qui sarà al mio legale”, le parole riprese da Fanpage.

Di seguito anche un post Instagram del programma con parte di quanto accaduto in diretta:

Riproduzione riservata © 2022 - DG