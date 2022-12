Un bacio sulle labbra tra Attilio Romita e Sarah Altobello al GF Vip: il web si arrabbia e anche la compagna del giornalista…

Una nuova “coppia” al GF Vip? Pare proprio di sì anche se a sorpresa. Parliamo di Attilio Romita e Sarah Altobello che si sono lasciati andare ad una effusione che lascia poco spazio ad interpretazioni: un bacio che non è sfuggito ai social e anche alla compagna del giornalista.

Attilio Romita e Sarah Altobello: scatta il bacio

Attilio Romita

Dopo giorni di corteggiamento reciproco sembra proprio essere ufficialmente scoppiata la passione fra Sarah Altobello e Attilio Romita. I due concorrenti del GF Vip sono stati pizzicati in un momento di intimità. Tra i due, infatti, è scattato un bacio…

Tutto pare essere partito dalla Altobello, che nelle scorse ore, ieri sera, si è dolcemente chinata su Romita, steso a letto, e ha poggiato le labbra contro quelle del giornalista.

Si è trattato solo di un istante ma non è sfuggito alle telecamere del GF e soprattutto agli utenti del web che seguono il programma.

Un momento di tenerezza tra i due che è stato visto pure da Mimma Fusco, compagna dell’uomo che osserva tutto da fuori.

Una volta visionato il video, la donna, chiamata in causa anche da alcuni utenti social, si è sentita in dovere di replicare alle immagini. Come riporta Gossip e Tv, infatti, la donna ha risposto chiedendo “Rispetto” e con una emotico del “Vomito”. E ancora. “Pochi giorni addietro eravamo una coppia che viveva serena con progetti e amore […]Evidentemente ha trovato la sua comfort zone”.

Di seguito un post su Twitter di un utente che ha notato l’effusione tra i due…

Necesito la opinión de Doña @mymmafusco



Si ella lo dice expulsamos a Sarah apenas se pueda, motivos no nos faltan.#gfvip #GFVipOriana https://t.co/XOjA6VknzA — Alex Killjoy 🧚🏻 (@akillj0y) December 9, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG