La confidenza di Beatrice Valli sulla gravidanza dopo la visita medica. Le sue parole preoccupano i tanti fan, suoi e di Marco Fantini.

Qualche preoccupazione in casa di Beatrice Valli e Marco Fantini. In queste ore la donna si è sottoposta ad una visita per la gravidanza che sta portando avanti e dal risultato è emerso che dovrà fare attenzione. La donna ha spiegato meglio la sua situazione confidandosi con i fan attraverso alcune stories Instagram.

Beatrice Valli, fan preoccupati: cosa succede

Beatrice Valli

Il racconto della donna è iniziato con un riassunto della giornata con un inzio decisamente “in salita”. “Allora, la situazione è questa: pensavo che la visita fosse alle 9/9 e mezza ma me l’avevano spostata di un’ora ed era alle 10 e mezza. Non me l’ero segnato e quindi abbiamo iniziato così la giornata. Tutto bene proprio”, ha esordito Beatrice Valli.

“Comunque, la visita: ho la placenta bassa, molto bassa. Come era successo anche con Azzurra. Devo fare un po’ di attenzione in questo periodo. Ne abbiamo parlato l’altro giorno che era tutto bene e che si poteva fare tutto. Tac. Qualcuno me l’ha mandata. Tié, tié e tié. Per il resto tutto bene. Anzi, mi assomiglia anche in questa ecografia. Ma comunque vedremo più avanti”.

Ancora sulla somiglianza: “Diciamo che le altre bimbe, dalla prima morfologica avevano il nasino più grande e la bocca sottile. Questa è una femmina al 100%, confermo. C’è sempre quell’1% di errore il Marchini ci sperava ma no. E’ femmina. Questa ha proprio la bocca molto grande. Azzurra e Bianca hanno una bocca più sottile, lei sembra carnosa come la mia. Va bene”.

La speranza è che tutto possa andare per il verso giusto, ma siamo sicuri che in caso di aggiornamento la Valli terrà tutti informati come sempre fatto.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna col marito:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG