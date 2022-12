Bufera su Elodie e Andrea Iannone dopo che i due sembra abbiano ignorato le richiesti di alcuni fan che volevano un selfie.

Continua la love story tra Elodie e Andrea Iannone. I due sembrano trovarsi molto bene insieme anche se fanno parlare. In modo particolare nelle ultime ore, alcuni atteggiamenti della coppia hanno fatto molto arrabbiare i fan che si son visti negati dei selfie e degli autografi.

Elodie e Iannone nella bufera: snobbano i fan

Elodie

Secondo quanto si apprende da diversi media tra cui Oggi ed in particolare il giornalista Alberto Dandolo, citato da Biccy, i due “fidanzatini” sarebbero stati protagonisti di uno spiacevole episodio avvenuto nelle scorse ore a Milano.

“Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone. Qualche sera fa i due piccioncini sono stati avvistati in piena notte nel privé di un noto locale, un ex night club, a pochi passi dalla stazione centrale di Milano. Elodie ormai si sente Madonna. Ha rifiutato sdegnata ogni richiesta di selfie. Scortati come due star di Hollywood i due però si sono categoricamente rifiutati di assecondare qualsivoglia richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni ammiratori ospiti della discoteca”, le parole sulla coppia.

E ancora: “[…] ‘Elodie negli ultimi tempi sembra essere cambiata. Non è più la ragazza semplice e spontanea che abbiamo conosciuto’ ripetono come un mantra alcuni amici storici della cantante romana. In molti di loro attribuiscono questa sua metamorfosi alla frequentazione con Iannone”.

Insomma, sarà davvero così? La cantante e il suo compagno si sentono davvero superiori tanto da ignorare i fan per un autografo o una foto? Staremo a vedere se ci saranno repliche pubbliche da parte dei diretti interessati o semplicemente si è trattato di un malinteso. Almeno per quanto riguarda i fatti avvenuti nel locale milanese.

Di seguito un post Instagram recente dell’artista:

