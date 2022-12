Annunci drammatici, gossip e polemiche. Non sono mancate le notizie questi ultimi giorni. Vediamo i migliori gossip della settimana.

Non sono mancate anche questa settimana le notizie di cronaca rosa e gossip. Polemiche, scintille nei reality ma anche news d’amore e, purtroppo, drammatici annunci. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 5 al 9 dicembre.

I migliori gossip della settimana: l’annuncio di Celine Dion

CELINE DION

Vogliamo partire dal triste annuncio di Celine Dion. La cantante, con uno struggente messaggio sui social, ha comunicato ai suoi fan e al mondo intero di dover fare i conti con una malattia neurologica definita “sindrome della persona rigida”. Tale patologia, della quale non si conosce ancora una cura, è debilitante e le impedirà di tornare a cantare come avrebbe voluto e dovuto nei prossimi mesi. L’artista ha, infatti, anche sospeso il tour del 2023.

La Prima alla Scala: chi c’era e i look

teatro scala di milano

Non può mancare un pensiero alla Prima del Teatro alla Scala. C’era grande attesa per l’evento ed è stato un successo. Tantissimi i personaggi vip presenti che hanno colpito anche per i loro look. Presente Mattarella, ma anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Fuga d’amore per Ilary Blasi e Bastian

Ilary Blasi e Bastian

Un po’ di sorrisi e di amore. Ilary Blasi ha optato per una fuga d’amore col suo nuovo fidanzato Bastian. Meta scelta? St. Moritz e un hotel di lusso. La conduttrice ha pubblicato diversi scatti su Instagram visibili nelle sue stories. L’uomo, però, non era mai presente nei contenuti condivisi.

La scelta di Bianca Balti

Bianca Balti

Un’altra donna protagonista dei migliori gossip della settimana. In questa occasione, però, la notizia è piuttosto seria. Bianca Balti, infatti, si è sottoposta ad una doppia mastectomia preventiva rimuovendo quindi il tessuto mammario per diminuire la percentuale di incorrere, in futuro, in un tumore.

Per fortuna, pare che l’intervento sia perfettamente riuscito.

X Factor: la vittoria dei Santi Francesi

Dargen D’Amico, Ambra Angiolini, Francesca Michielin, Fedez e Rkomi

Non manca una chicca di spettacolo con la finalissima di X Factor che ha visto trionfare i Santi Francesi. Dopo una bellissima stagione dello show, ecco Alessandro De Santis (voce e chitarra) e Mario Francese (tastiere, synthesizer, producer), battere Beatrice Quinta (seconda) e Linda (terza).

