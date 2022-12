Un terribile lutto ha colpito in queste ore la celebre cantante Tina Turner: è morto anche il figlio Ronnie. L’annuncio.

Un’altra tragedia in famiglia per Tina Turner. La nota artista è stata colpita da un lutto terribile: suo figlio Ronnie è morto di cancro. L’uomo aveva 62 anni e viveva nella sua casa di Los Angeles. A dare la notizia è stata la moglie del compianto signore e, dopo la diffusione delle indiscrezioni, anche la stessa cantante si è lasciata andare ad uno struggente messaggio.

Lutto per Tina Turner: le parole

Tina Turner

“Ronnie era un musicista e un bassista fantastico, anima incredibile, un cuore da vero angelo. Sto malissimo, lui era unico e in tre settimane si è ammalato. Fan…o cancro”, le parole di Afida Turner, moglie di Ronnie.

Come detto, dopo la diffusione della notiza, anche Tina Turner ha voluto dire la sua con alcune parole strazianti: “Hai lasciato il mondo troppo presto. Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te, mio amato figlio”.

La donna era già stata vittima di un altro lutto molto doloroso con la perdita dell’altro figlio, Craig. La Turner diede alla vita proprio Craig a 18 anni dato che era rimasta incinta del sassofonista Raymond Hill molto preso. Il ragazzo aveva lavorato come agente immobiliare e si suicidò nella sua casa di Studio City nel luglio 2018 a soli 59 anni.

Ronnie, invece, era nato nel 1960 da Tina e suo marito Ike col quale i rapporti erano decisamente complicati. La coppia si separò nel 1976 dopo che l’artista aveva accusato il marito di averla picchiata. Ike morì per overdose nel 2007.

Il compianto Ronnie aveva anche recitato accanto alla madre nel film biografico del 1993 “What’s Love Got To Do With It”.

