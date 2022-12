Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha il Covid. Quali sono le sue condizioni e come ha contratto il virus?

Una brutta notizia per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha contratto il Covid ed è costretto all’isolamento e, soprattutto, a dover saltare i prossimi impegni ufficiali che erano in programma. Ma quali sono le condizioni del Capo di Stato? Come si è contagiato? A dare qualche ipotesi è stato il Corriere della Sera.

Sergio Mattarella: come sta

sergio mattarella

Come anticipato, Sergio Mattarella ha contratto il Covid. Da quanto si apprende pare che il virus lo abbia colpito in forma molto lieve, senza complicazioni, solo poche linee di febbre. Il presidente della Repubblica, 81 anni, aveva già ricevuto la quarta dose del vaccino e questo senza dubbio lo ha aiutato fin qui a non avere sintomi gravi.

Il Quirinale ha annunciato che “il presidente è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento” del palazzo presidenziale.

Sul problema accusato da Mattarella si è espressa anche Giorgia Meloni: “Desidero formulare a nome mio personale e del governo i migliori auguri per una pronta guarigione al presidente Mattarella”.

Ma come ha fatto il Capo di Stato a prendere il Covid? Ci sarebbero almeno due ipotesi a riguardo.

La prima fa riferimento alla partecipazione della Prima alla Scala di Milano. Una serata con un palco d’onore molto affollato che, a questo punto, non è da escludere possa portare alla luce nuovi “casi illustri”.

Al momento, però, pare che nessuno dei personaggi presenti sia ancora risultato positivo. Il Corriere conferma che anche il sindaco di Milano Sala, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la vicepresidente della Corte costituzionale, Daria De Petris, non sono preoccupati.

Un’altra possibilità sul contagio pare poter essere stata la cerimonia all’università Bocconi, altro evento molto affollato, per il saluto a Mario Monti. In alternativa lla Conferenza della Regioni, a Monza, il giorno prima, martedì.

Di seguito, invece, un post Instagram di un utente che incoraggia il Presidente a stare meglio:

