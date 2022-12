Intervista a Verissimo per Giulia De Lellis che ha raccontato alcune particolarità della sua vita privata soffermandosi sugli amori, passati e presenti.

Ospite di Verissimo, Giulia De Lellis ha avuto modo di parlare di tanti argomenti legati alla sua vita privata. Dalla famiglia agli attacchi di panico fino all’amore attuale per Carlo Beretta senza trascurare un passaggio anche sugli ex con i quali, a detta sua, il rapporto è buono.

Giulia De Lellis parla a Verissimo

Il racconto di Giulia De Lellis parte dalla sua attualità e dai problemi legati agli attacchi di panico superati: “L’origine è stata la separazione dei miei genitori. Ero piccola e di punto in bianco mi sono trovata a fare i conti con il concetto di abbandono perché mio padre non era più in casa. E poi ha inciso anche la responsabilità che deriva dalla condivisione con così tante persone”.

Grande aiuto, in tal senso, è arrivato dal suo attuale fidanzato e dalla sorella: “Parlare con una persona senza essere giudicati è liberatorio. Prima scappavo dalle mie ansie, oggi ho imparato ad attraversarle. Mia sorella, anche se eravamo lontane, mi ha aiutata e abbiamo imparato insieme ad affrontare queste paure”.

Con lei, come detto, pure Carlo: “L’amore è stata una medicina incredibile. Un amore sano. Mi ha portato un senso di completezza, è stata la ciliegina sulla torta. Carlo è una persona preziosa, dai valori autentici, è molto attento e presente. Ci supportiamo tantissimo. Lui crede molto in me e questo mi dà carica e grinta”.

Non mancano, come vi abbiamo anticipato, le parole sugli ex ed in particolare il riferimento sembra essere ad Andrea Damante e Andrea Iannone: “Ho un rapporto buono con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita. Con alcuni ci ho messo un po’, con altri è stato più semplice”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna in vacanza a St. Moritz:

