Paura al GF Vip per Sarah Altobello che nella notte è scoppiata in lacrime chiedendo aiuto per le sue condizioni di salute.

Paura nella notte al GF Vip dove Sarah Altobello, dopo una diretta fumantina dove è stata protagonista anche di qualche acceso diverbio con Sonia Bruganelli, ha avuto un problema fisico e nel bel mezzo dell’orario di riposo, ha iniziato a piangere e urlare chiedendo aiuto. Ad intervenire, in primis, Alberto e poi i medici.

Cosa è successo a Sarah Altobello?

Alfonso Signorini

Come detto, nella notte nella Casa del GF Vip, Sarah Altobello ha accusato un dolore al fianco. È stato Alberto De Pisis a sentire i lamenti della compagna di stanza e ha provato ad aiutarla.

“Aiuto, aiuto, non posso muovermi”, le parole della donna. “Albe, aiutami. Non posso muovermi, sto malissimo. Ha fatto crack, chiama qualcuno. Non riesco a muovere il costato”, ha spiegato meglio la Altobello tra le lacrime e le urla di dolore. “Ca**o, mi sono spezzata qualcosa”.

Mentre la donna piangeva e, evidentemente, aveva problematiche a muoversi, Alberto è riuscito ad avvisare qualcuno e, a quanto pare, i medici sono intervenuti.

A confermarlo anche un dialogo successivo arrivato tra Luca Onestini, Oriana, Nikita e Daniele. Per alcuni di loro, però, sembrano esserci dei dubbi sulle lacrime della Altobello.

Oriana Marzoli ha spiegato che la sua inquilina aveva questo dolore già da diversi giorni e che secondo lei sia tutto frutto della situazione che si è venuta a creare con Romita e con le polemiche in studio: “Le fa male un muscolo. Stanno tutti in camera da lei, le faceva male già ieri. Sta piangendo ma secondo me il pianto è per la situazione. Tutti che la abbracciano, ha chiesto l’antidolorifico. Sta piangendo per la situazione secondo me, già lo aveva questo dolore”.

Insomma. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda…

Di seguito un post Twitter di un utente con le immagini dell’accaduto:

E queste le parole di Onestini, Oriana e Nikita:

Il branco alla notizia che Sarah sta male, tra facce sorridenti, curiose e schifate come quella di Oriana stanno ridando forma alla stessa dinamica di 3 mesi fa. Questi vanno fermati! #Gfvip #GrandeFratelloVip @GrandeFratello @SBruganelli @alfosignorini @GiuliaSalemi93 pic.twitter.com/Q62RbuI4JQ — 🥀SallyCamminaPerStrada (@_Nialler_______) December 11, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG