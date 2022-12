Ancora uno scatto social molto provocante per Arisa che non è certo nuova a queste foto. Su Instagram arriva anche un messaggio…

La svolta sensuale di Arisa è ormai nota. E in queste ore la cantante si è mostrata ancora in modo decisamente piccante stupendo i fan e pubblicando su Instagram alcune foto davvero molto particolari che la vedono protagonista in versione casalinga sexy.

Arisa, lo scatto super piccante

Arisa

La cantante si è mostrata, come ormai spesso ha fatto, in modo decisamente piccante. Arisa ha fatto andare in tilt i social i suoi fan con una serie di scatti che non passano inosservati. La donna, infatti, si è mostrata in versione casalinga sexy. Uno shooting fotografico in lingerie e autoreggenti. La 40enne, nata a Genova ma cresciuta in Basilicata, ha fatto centro colpendo proprio tutti anche con un messaggio misterioso…

L’artista ha sottolineato il suo amore nei confronti di Napoli scrivendo: “P’ t’ fa’ s’ntí l’addor e chist ammor”, le parole nella didascalia. Nell’ultimo scatto la cantante ha lasciato poi una dedica ai follower ancora più speciale: “Con tutto il mio cuore, Rosalba”.

Evidentemente la cantante si diverte a mostrarsi in questo modo, ben diversa da come, ormai diversi anni fa, il grande pubblico l’aveva conosciuta: timida e introversa.

Non è certo una novità, infatti, vederla parlare di argomenti privati e personali anche a livello di fisico e bellezza. Anche in tema “ritocchi” la stessa donna non ha nascosto di fare ricorso a qualche trattamento per il viso. “Senza pretese di chissà cosa, ma volersi bene, ogni tanto, ci sta. Poi io mi voglio bene assai e quindi…”, erano state le sue ultime parole sull’argomento.

Ad ogni modo, a giudicare dai commenti al suo post, sembra proprio che i fan stiano apprezzando questa svolta che, ormai, non è più una novità…

Di seguito il post Instagram della cantante:

Riproduzione riservata © 2022 - DG