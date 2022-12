Arriva via social una dichiarazione piuttosto intima e piccante di Emma Marrone che ai fan ha svelato qualcosa di particolare…

Sempre molto diretta e sincera, sia quando si tratta di pensieri tristi – come quelli che l’hanno vista protagonista di recente ricordando suo padre – sia quando si tratta di argomenti ben diversi e più leggeri come i suoi rapporti con gli uomini. Emma Marrone ha parlato con i suoi fan in alcune stories Instagram rivelando alcuni dettagli decisamente privati…

Emma, le parole sui social

Emma Marrone

Come detto, quando si tratta di parlare con i fan e in generale nelle sue intervista, Emma Marrone è sempre senza filtri e molto diretta. Lo stesso vale per i social dove in queste ore, precisamente su Instagram, la cantante si è messa in gioco con i follower, promettendo di rispondere a 5 domande scomode.

Tra i quesiti ricevuti, l’artista ha risposto ad uno decisamente piccante relativo ai rapporti intimi. “L’ultima volta che hai fatto l’amore?”, la domanda fatta ad Emma. La risposta è sorprendente e nasconde anche la soluzione, decisamente ironica: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so… Male… Anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia”.

A fronte di un argomento tanto intimo quanto bollente, alla donna sono arrivate anche domande decisamente di altro livello e che fanno riferimento ad altri argomenti.

La donna ha affermato che il sogno più grande sarebbe quello di avere ancora suo padre vivo.

Anche a livello lavorativo non sono mancate le curiosità: “Il nuovo album? Esce quando è pronto. L’ultimo anno della mia vita è stato devastante. Ho mollato tutto per stare accanto alla mia famiglia. Nonostante tutto in questi ultimi mesi non ho fatto altro che lavorare e lavorare. Non vedo l’ora di tornare. Quando sarà il momento. Quando le canzoni saranno pronte. Quando io sarò pronta”.

Sul prossimo appuntamento, e in questo caso concerto. “Cosa faccio a Capodanno? Non starò a casa a cucinare per i miei amici. Sarò a Olbia a spaccare tutto sul mio palco. Venite?”.

Di seguito qualche scatto pubblicato in un recente post Instagram proprio dall’artista:

