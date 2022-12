Enzo Salvi, celebre attore comico romano, ha perso improvvisamente il padre. Legatissimo a lui, l’artista divenuto famoso grazie alla partecipazione a numerosi cine-panettoni, ha annunciato su Instagram la sua morte. “Ciao papà mio…Te ne sei andato all’improvviso. Senza di Te non so ce la farò”, ha scritto Salvi a corredo di una foto che lo ritrae sorridente insieme a papà Tony.

View this post on Instagram

Straziato dal dolore, Enzo Salvi ha poi condiviso su Instagram una storia in cui mostra una foto del padre ancora giovane accompagnata da una targa in cui ripropone quello che probabilmente era un suo motto: “La cozza è l’elisir di lunga vita”.

“Papà mio come faccio senza di te”, ha scritto ancora l’attore, mentre tantissimi volti del mondo dello spettacolo – e non – si sono stretti attorno a lui con messaggi di cordoglio e vicinanza.

“Amico mio ti sono vicino”, gli ha fatto sapere Paolo Conticini, “Caro nonno mi hai fatto diventare uomo e mi sei stato sempre vicino sia nella scuola che a calcio. Stavi sempre ad aspettarmi vicino alla rete del campo a darmi i tuoi magnifici consigli e a farmi bere il tuo magnifico thè caldo che preparava nonna dopo gli allenamenti per me! Sei stato il più grande portiere di Ostia! […]”, ha scritto invece il nipote Manuel.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram