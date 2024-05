Dopo neanche un anno dall’acquisto, i Ferragnez sono pronti a vendere Villa Matilda, la dimora sul Lago di Como. La cifra è super!

Arrivano le prime conseguenze della fine della storia tra Chiara Ferragni e Fedez. Infatti, dopo neppure un anno dal suo acquisto, i due hanno deciso di mettere in vendita la super villa sul Lago di Como, quella che è stata rinominata, Villa Matilda, in omaggio alla cagnolina dell’imprenditrice digitale morta lo scorso luglio. A far conoscere tale informazione sui Ferragnez è stata sui social Selvaggia Lucarelli.

Ferragnez, Villa Matilda in vendita

Chiara Ferragni – Fedez

Come sottolineato da Selvaggia Lucarelli, la famosa Villa Matilda, acquistata circa un anno fa (di meno per la verità) dai Ferragnez, è stata messa in vendita e compare tra gli annunci di una nota agenzia immobiliare che si occupa di questo tipo di dimore. La coppia, evidentemente, ha preso questa decisione dopo i recenti fatti che hanno visto i due prendere strade diverse.

Tra le stories Instagram della penna graffiante, poi, è stato pubblicato anche l’annuncio con tanto di descrizione dell’immobile e persino una battuta di un utente che ha risposto alla giornalista ipotizzando la necessità di Fedez di avere dei liquidi per mettere a tacere la questione Iovino.

Il costo della villa

Sebbene nell’annuncio mostrato dalla Lucarelli non si fa menzione del costo della dimora e ci sia scritto “trattativa privata”, i più esperti parlano di una villa che sarebbe costata ai Ferragnez attorno ai 5 milioni di euro. Possibile che sia questa la cifra che i due cercheranno di avere dalla vendita dell’immobile. L’abitazione sul Lago di Como vanta oltre 900 mq e si disponde su due piani (più il piano seminterrato) ed è ubicata, per la precisione, a Pognana Lario. Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno dare qualche informazione a tal proposito più avanti.