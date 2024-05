Jessica Melena e Ciro Immobile rinnovano le promesse matrimoniali con un white party a Roma per il decimo anniversario.

Jessica Melena e Ciro Immobile hanno celebrato il decimo anniversario del loro matrimonio con una sontuosa festa a Roma. La coppia ha deciso di rinnovare le promesse matrimoniali, organizzando un white party a bordo piscina. L’evento è stato caratterizzato da un’atmosfera romantica e festosa, e non sono mancati i numerosi amici famosi della coppia e familiari.

Jessica Melena e Ciro Immobile rinnovano le promesse

Per la speciale occasione, Jessica Melena ha indossato un abito di pizzo seducente con una scollatura profonda e uno spacco vertiginoso. L’ha accompagnata all’altare il fratello Luca Melena.

I quattro figli della coppia Malena-Immobile, Giorgia, Michela, Mattia e il piccolo Andrea, hanno svolto il ruolo di damigelle e paggetti. La celebrazione si è tenuta sotto un arco di rose bianche, ed è stata seguita da una festa scatenata che si è protratta fino a tarda notte, con DJ set e spettacolari fuochi d’artificio al momento del taglio della torta.

La coppia ha condiviso alcune immagini della grande festa con un post social, in cui scrivono: “Il 23 maggio 2014 ci siamo detti si. E oggi dopo 10 anni siamo qui per celebrare quello che siamo stati fin ora e rinnovare le nostre promesse d’amore per i prossimi infiniti anni“.

Tra gli ospiti speciali del white party c’erano anche Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, incinta del suo secondo figlio. Tra le due coppie c’è un profondo legame d’amicizia, tant’è che Jessica e Ciro sono stati scelti come padrino e madrina del primogenito di Mattia e Chiara, Thiago.

La storia d’amore tra Jessica Melena e Ciro Immobile

La storia d’amore tra Jessica Melena e il calciatore è una delle più solide e longeve del mondo del calcio. I due si sono sposati nel 2014, e da allora hanno costruito una famiglia felice e unita, resistendo alle sfide del gossip e delle immancabili voci di crisi.

Oggi i due festeggiano i loro dieci anni di matrimonio insieme ai loro quattro figli.