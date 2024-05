Ornella Vanoni si racconta in una lunga intervista, dalla gravidanza alla depressione fino alla rinascita grazie a Fabio Fazio.

La cantante Ornella Vanoni ha concesso una lunga intervista al settimanale Oggi, rivelando dettagli inediti e inaspettati della sua vita privata. Dal matrimonio alla gravidanza, fino al ritorno in tv nel programma Che Tempo Che Fa, la Vanoni confessa verità inattese sul suo passato.

Vediamo che cosa ha rivelato.

Ornella Vanoni: gli amori della cantante

Ornella Vanoni, 90 anni a settembre, ha raccontato le storie d’amore che hanno fatto parte della sua vita. “Quando mi sono innamorata di Giorgio Strehler era separato di fatto ma non esisteva il divorzio. Quando è scoppiato l’amore con Gino Paoli lui era sposato e io mi sono sposata poco dopo. Una sofferenza tremenda, altro che scandalo” rivela la Vanoni.

Ma negli anni lei e la moglie di Gino Paoli sono diventate grandi amiche, tanto da confessare: “L’avrei voluta io come moglie“.

Ornella Vanoni

E, a proposito dell’amore per gli uomini e le donne, la cantante ha rivelato: “È capitato perché mi innamoro delle persone, della genialità, uomo o donna che sia. Però mi attraevano gli uomini, non ho mai avuto un grande trasporto per il sesso con le donne e di storie importanti ne ho avute solo due“.

Infine conclude: “Ora sono sola da quasi 30 anni“.

Ornella Vanoni: la gravidanza e la rinascita grazie a Fabio Fazio

Nell’intervista la cantante ha rivelato: “L’unico momento della mia vita in cui non mi sono sentita sola è stato quando ero incinta“.

Sulla nuova esperienza a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, invece, confessa: “Non è preparato quello che racconto in trasmissione: esco di casa alle 21 e quando arrivo in studio parlo di ciò che mi sono segnata sul mio quadernetto, una frase che mi serve a ricordare di che cosa voglio parlare“.